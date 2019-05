Börse: Freundlicher Start zum Wochenausklang

Gefragt sind zum Auftakt die Autowerte. Continental, VW, BMW, Daimler und Infineon verteuern sich um ein bis 1,6 Prozent. Der anhaltende Zollstreit zwischen den USA und China verhindere aber größere Kursgewinne, meinen Marktteilnehmer. Die Investoren schwankten zwischen der Furcht vor einer weiteren Eskalation und der Hoffnung auf eine baldige Einigung.

Handelskonflikt nach wie vor das beherrschende Thema

US-Präsident Donald Trump will in den Handelsgesprächen mit China nun auch über den Huawei-Konzern sprechen. Wenn man einen Deal machen sollte, könne er sich vorstellen, dass Huawei in irgendeiner Form und in irgendeinem Teil eines Handelsabkommens einbezogen sein werde, sagte Trump vor Journalisten in Washington. Dann ist natürlich die Frage, wie es in Großbritannien weitergeht und wie die Europa-Wahl ausgeht. An den Devisenmärkten scheint man zuversichtlich, der Euro zieht etwas an auf 1,11 95 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse