Börsen: "Fortnite"-Entwickler Epic Games verklagt Apple

Apple hat Fortnite aus dem App-Store geworfen, weil bei dem Spiel ein neues Bezahlsystem installiert wurde. Das umgeht Abgaben an Apple. Die Apple Aktie hat gestern fast 2 Prozent zugelegt. Händler verweisen auf einen Bericht wonach Apple eine Reihe von Abomodellen für seine Digitalangebote plant. Das Kursplus von Apple hat gestern auch die Technologiebörse Nasdaq nahe des Rekordhochs gehalten.

Nasdaq Börsengang der deutschen Curevac

An der Nasdaq wird dann heute gespannt auf den Börsengang des deutschen Biotechunternehmens Curevac aus Tübingen geschaut. Curevac forscht unter anderem an einem Corona-Mittel. Experten zufolge wurden die Aktien zu 16 Dollar am oberen Ende der Preisspanne ausgegeben. In Asien bremsen heute morgen etwas chinesische Wirtschaftsdaten. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 18 13.