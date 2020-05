Börsen: DAX schließt mit winzigem Verlust

Im Handelsverlauf ging es beim deutschen Leitindex auf und ab. Wie schon gestern schloss er im Minus. Heute verlor er rund 5 Punkte auf 10.820 Zähler. Der TecDAX gewann hingegen 16 Punkte bzw. 0,5 Prozent. Einige Unternehmensnachrichten munterten die Anleger offenbar etwas auf. Trotzdem bleibt die Grundstimmung mit der Angst vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie. Experten zufolge ist an den Börsen vorerst keine klare Richtung in Sicht. Am meisten legten im DAX die Papiere von E.On zu - mit einem Plus von gut 3 Prozent. Der Energiekonzern erwartet durch die Corona-Krise Belastungen für das Jahresergebnis.

Ölpreis steigt

Die größten Gewinner von gestern verloren heute am meisten: Das waren die Aktien von Wirecard. Die büßten 5 Prozent ein. Der Peis für Rohöl steigt etwas. Das Barrel Nordsee-Öl der Sorte Brent kostet gut 30 Dollar nachdem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuweit angekündigt haben, weniger Öl zu fördern. An der Wall Street bewegen sich die Aktienkurse kaum. Und der Euro ist 1,08 61 Dollar wert.