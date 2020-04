Börsen: DAX erholt sich - Nervosität bleib

Denn für die 4 Prozent Minus von gestern, sind die aktuell 1,2 Prozent Plus beim DAX nur ein magerer Ausgleich. Aber die Anleger an den Märkten bleiben eben extrem nervös. Im Fokus nach wie vor der Ölmarkt. Momentan geht es hier bei der Nordseesorte Brent weiter abwärts. Das Barrel verliert 2 Prozent auf Werte knapp unter 19 Dollar. Ein Marktexperte sagte dazu, in seiner Funktion als Frühindikator sende der Ölpreis weiterhin Horrorsignale bezüglich des Zustands der Weltwirtschaft.

Hellofresh und Teamviewer profitieren weiterhin von Corona

Spitzenreiter im DAX ist Infineon mit 5 Prozent Plus. Eine Gegenbewegung zu den gestrigen Verlusten. Richtige Gewinne sind dagegen bei zwei Titeln im M-DAX zu beobachten: hier geht es für die Corona-Krisengewinner Hellofresh und Teamviewer weiter nach oben. Die Anteile des Kochboxenherstellers verteuern sich um 2 Prozent. Beim Softwarespezialisten Teamviewer sind es sogar 7 Prozent. Und noch zum Euro: der bewegt sich kaum bei 1,08 60 Dollar.