Börsen: Corona hat DAX weiter im Griff

Ein Bericht über einen Rückschlag bei der Entwicklung eines Medikaments gegen die Virus-Erkrankung hat die Kurse gerade wieder auf Talfahrt geschickt. Zwar hat der US-Pharmakonzern Gilead den Bericht zurückgewiesen, in dem von enttäuschenden Testergebnissen die Rede war. Vielmehr sei eine entsprechende Studie wegen mangelnder Teilnehmerzahl vorzeitig abgebrochen worden. Trotzdem ist die Enttäuschung an den Märkten groß.

Lufthansa größter DAX-Verlierer

Der Dax knickte heute zeitweise um bis zu 2 Prozent ein. Aktuell beträgt das Minus ein Prozent bei Werten knapp über 10.400 Punkten. Steil bergab geht es erneut mit der Lufthansa-Aktie. Nach der katastrophalen Quartalsbilanz will die Airline jetzt angeblich zehn Milliarden Euro an Staatshilfe in Anspruch nehmen. Der Kurs knickt 7 Prozent ein. Und noch zum Euro: der steht bei 1,07 60 Dollar.