Börse: Zwischen Hoffen und Bangen

Es war eine Woche zwischen Hoffen und Bangen. Der DAX startete gut Richtung 12.400, um dann mit schwachen 12.112 ins Wochenende zu gehen. Am letzten Tag rutschte RWE um 8,5 Prozent ab, weil der Konzern das Roden im Hambacher Forst beenden muss. Das beschert ihm in den kommenden Jahren jährliche Mindereinnahmen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. In allen Indizes gab es große Verlierer.

Scout24 unter Druck

Im MDAX rutschten Scout24 um 5,7 Prozent ab, weil neue gesetzliche Regelungen Immobilienkäufe über Internetportale erschweren könnten. In New York verlor der Dow Jones nach zwei Rekorden in Folge 180 auf 26 447 Punkte. Der Euro war auch wegen der italienischen Schuldenpläne die ganze Woche schwach bei Kursen um 1, 15 20 Dollar.