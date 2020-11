Börse: Zuversicht nimmt weiter zu

Deutschlands Wirtschaft ist im dritten Quartal kräftiger gewachsen als zunächst geschätzt: Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 8,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Es korrigierte seine erste Schnellmeldung Ende Oktober damit um 0,3 Prozentpunkte nach oben. Die Stimmung in den Chefetagen hat sich zwar dem Ifo-Geschäftsklimaindex zufolge eingetrübt, hielt sich aber ein wenig besser als von den Märkten befürchtet.

Positive Impulse überwiegen

Und so geht es an den Börsen weiter nach oben, der DAX steigt um ein Prozent auf 13.252, der MDAX kann 0,3 Prozent zulegen, nur der TecDAX ist unter Druck und verliert 0,5 Prozent. Positive Impulse liefern zudem Medienberichte, wonach die frühere Chefin der US-Notenbank Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll. An den Devisenmarkt steigt der Euro wieder auf 1,18 82 Dollar.