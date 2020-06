Börse: Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

Experten erwarten keine großen geldpolitischen Ankündigungen der US-Währungshüter, denn bereits zu Wochenbeginn hatte die Fed die Bedingungen ihres Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen gelockert. Zuvor hatte sie den Leitzins bereits auf die Spanne von null bis 0,25 Prozent gesenkt. Negativzinsen kommen nach Einschätzung vieler Experten für die Notenbank weiter nicht infrage.

Konjunkturentwicklung im Fokus

Gespannt sind die Anleger daher vor allem auf die Aussagen der Fed zu den wirtschaftlichen Aussichten. US-Notenbankchef Powell hatte vor einer langen konjunkturellen Durststrecke gewarnt, auch weil weitere Wellen der Coronavirus-Pandemie nicht auszuschließen seien.

Verhaltene Stimmung in Asien

Die asiatischen Börsen machen im Vorfeld keine großen Sprünge. Der Nikkei-Index in Tokio zeigt sich fast unverändert, Hongkong und Seoul notieren ganz leicht im Plus und in Shanghai steht ein kleines Minus von 0,5 Prozent zu Buche. An der Wall Street hatte der Dow Jones gestern 1,1 Prozent verloren. Der Euro steht am Morgen bei 1, 13 43 Dollar.