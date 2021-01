Börse: Zurückhaltung an den Börsen

Die New Yorker Wall Street hat sich nach dem schwachen Wochenauftakt auch gestern schwergetan. Auch weil am Freitag die Bilanz-Berichtssaison der Unternehmen beginnt. Einige große Banken werden da ihre aktuellen Quartalszahlen vorlegen.

Und da werden die Anleger genau hinschauen, wie stark sich Corona auf die Bankbilanzen und vor allem die Rücklagen ausgewirkt hat. Denn die seien nötig, wenn in der Pandemie viele Unternehmen pleite gehen sollten, damit die Corona-Krise nicht zu einer Bankenkrise wird, so heißt es an den Märkten.

Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

Der Dow Jones ging gestern gut behauptet, 0,2 Prozent höher aus dem Handel. An der Börse in Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei soeben mit einem Plus von einem Prozent auf dem Endstand von 28.457 Yen. Der Euro steht bei 1, 22 08 Dollar.