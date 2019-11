Börse: Zollstreit und keine Einigung in Sicht

Insidern zufolge wird es in diesem Jahr nicht mehr zu der seit Wochen anvisierten Teileinigung im Handelsstreit kommen. Schon zuvor hatte US-Präsident Trump Öl ins Feuer gegossen mit der Aussage: sollte es kein Abkommen geben, werde er die Strafzölle auf chinesische Waren weiter anheben.

Fed macht wohl Zinspause

Die Mitglieder der US-Notenbank sehen derzeit keinen Anlass, an der Zinsschraube zu drehen. Wie aus dem am Abend veröffentlichten Protokoll der Zinssitzung Ende Oktober hervorgeht, waren einige Fed-Mitglieder schon da gegen die Zinssenkung. In diesem Umfeld gaben Dow Jones und Nasdaq jeweils rund ein halbes Prozent nach.

Lufthansa drohen Streiks

Bereits der Deutsche Aktienindex war ein halbes Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 13.158 Punkten. Bei der Lufthansa könnte es schon bald wieder Streiks geben, nachdem die Schlichtung abgesagt ist. Die Aktien der Lufthansa büßten 2,5 Prozent ein. Der Euro steht am Abend bei 1,1070 Dollar.