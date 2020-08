Börse: Weitere Spannungen zwischen den USA und China

Heute beginnt das Treffen von Notenbankern. Diesmal nicht in Jackson Hole, sondern als virtuelle Konferenz via Internet. Vor dem Treffen halten sich die Anleger üblicherweise zurück. Diesmal könnte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, Änderungen der geldpolitischen Ziele der Fed mitteilen. Die Finanzpolitik könnte flexibler werden. Dazu könnte zählen, dass nicht mehr eine bestimmte Inflationsrate angestrebt wird, sondern ein Durchschnittswert. Dies würde wohl sehr niedrige Zinssätze über einen längeren Zeitraum ermöglichen.

US-Regierung beobachtet chinesische Firmen

Der Nikkei in Tokio dreht nach einem winzigen anfänglichen Gewinn ins Minus. Begründet wird das auch mit der japanischen Währung. Der Yen gewinnt im Verhältnis zum US-Dollar etwas an Wert. Die chinesischen Börsen notieren uneinheitlich. Der KOSPI in Südkorea verliert 0,6 Prozent. Zu Unruhe an den Börsen könnten weitere Spannungen zwischen den USA und China beitragen. Die US-Regierung hat nach einem militärischen Aufeinandertreffen im Südchinesischen Meer 24 chinesische Unternehmen auf die Schwarze Liste gesetzt. Und der Euro ist 1,18 34 Dollar wert.