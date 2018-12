Börse: Warten auf Zinsentscheid der FED

Die US-Notenbank wird kommende Woche noch einmal ihre Zinsen anheben. Davon sind in New York fast alle Experten überzeugt. Es wäre der vierte Zinsschritt in diesem Jahr. Damit reagiert die FED auf das starke Wachstum der US-Wirtschaft. Für das kommende Jahr sagen die Analysten voraus, werde die FED ihre Zinsen langsamer anheben, weil die Wirtschaft nicht mehr so stark wachse. Mit der bisherigen Zinspolitik sind die Märkte recht gut gefahren: die Notenbank hat es sehr gut verstanden, die einzelnen Zinsschritte vorzubereiten.

Dow Jones schließt im Plus

Dass auch die Wall Street zuletzt unter Druck geriet, hat in erster Linie mit den Handelskonflikten und den Unsicherheiten in Europa zu tun. Das Brexit-Chaos ist ein weltweites Thema. Nach einigen schwachen Tagen erholte sich der Dow Jones um 34 auf 24 423 Punkte, der NASDAQ legte 0,8 Prozent zu. Vielleicht beruhigt das etwas die nervösen Märkte in Europa. Der DAX schloss 1,5 Prozent tiefer bei 10 622. Der Euro kostete 1, 13 50 Dollar.