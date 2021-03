Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Die Wall Street in New York hat den Handel vor wenigen Minuten mit Gewinnen beendet. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. Begründet wurde das vor allem mit einer Entspannung bei Anleiherenditen. Der Technologie-Index Nasdaq gewann 1,2 Prozent. Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent im Plus. Kurz vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen von GameStop werden offenbar weitere Kursturbulenzen erwartet.

Welche Pläne hat Gamestop?

Die Aktien des Video-Spiele-Händlers verloren fast 12 Prozent auf rund 160 Dollar. Damit sind sie wesentlich mehr wert als bei der Veröffentlichung der vorangegangenen Quartalsergebnisse. An der Börse scheint man sich weniger für die Zahlen zu interessieren, als für die Frage, ob das Unternehmen plant, neue Aktien auszugeben. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX nach anfänglichen Verlusten 0,2 Prozent im Plus bei 14.657 Punkten. Und der Euro ist 1,19 35 Dollar wert.