Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Neue Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China – und ein Milliarden-Geschäft unter US-Brokern beschäftigte die Investoren in New York und trieb die Wall Street auf neue Rekorde. Der Dow Jones schloss 0,7 Prozent im Plus bei 28.067 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq gewann 1,3 Prozent. Vor allem Technologiewerte profitierten, viele Tech-Unternehmen sind von China abhängig. Sie hoffen besonders, dass der Zollstreit bald ein Ende hat.

US-Zölle offenbar ohne gewünschten Effekt

Einer Studie zufolge bleiben Kosten für neue US-Abgaben auf Importwaren aus China bei den Amerikanern hängen. Wie Federal Reserve von New York in ihrer heute veröffentlichten Untersuchung zeigt, sind entgegen der Erwartung in Washington die Preise für Produkte aus China nicht in demselben Umfang gesunken wie neue Zölle erhoben werden. Der US-Broker Charles Schwab übernimmt den kleineren Rivalen TD Ameritrade für 26 Milliarden Dollar. Die Aktien von TD Ameritrade legten um 7,6 Prozent zu – die von Schwab um 2,3 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 0,6 Prozent im Plus bei 13.246 Punkten. Und am Devisenmarkt ist der Euro gut 1,10 Dollar wert.