Börse: Wall Street kann trotz Corona-Sorgen zulegen

Die Furcht vor noch stärkeren Beschränkungen für die Menschen und damit für die Wirtschaft hat die Anleger lieber mal Kasse machen lassen. Der DAX hat 2,8 Prozent eingebüßt auf 13.246 Punkte. Damit hat er sich immerhin von seinem Tagestief entfernt. Denn zeitweise war der DAX über 4 Prozent im Minus. Alle Standardwerte mussten Federn lassen.

Neues US-Hilfspaket stützt Wall Street

Auch an den Aktienmärkten in New York war das veränderte Corona-Virus ein großes Thema. Doch nachdem der Kongress in Washington nach einem langen Streit endlich ein weiteres Corona-Hilfspaket in Höhe von 900 Milliarden abgesegnet hatte, hellte sich die Stimmung auf. Der Dow Jones landete sogar wenige Punkte im Plus. Der Nasdaq blieb ganz leicht im Minus stehen. Der Euro notiert am Abend bei 1,2230 Dollar.