Börse: Vonovia startet Übernahme

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Märkte beruhigt, die FED bleibt noch eine ganze Weile bei ihrer lockeren Geldpolitik, aber er hat die Börsen nicht beflügelt. Der DAX rutscht sogar zum Start leicht ins Minus auf 15 626 Punkte. MDAX und TecDAX liegen leicht im Plus.

Corona-Gewinner Deutsche Post

Im DAX stehen Deutsche Post mit plus einem Prozent an der Spitze. Die Aktie erreicht mit Kursen um 58 Euro neue Rekorde. Der Logistikriese ist einer der ganz großen Gewinner der Corona-Krise. Bayer verlieren auf der anderen Seite knapp ein Prozent. Der Chemie- und Pharmariese kämpft weiterhin mit dem Problem der Glyphosat-Klagen in den USA. Vor einem Jahr hieß es aus Leverkusen, man habe mit einem über 10 Milliarden Dollar teuren Gesamtpaket eine abschließende Lösung. Doch das erweist sich als Trugschluss.

Vonovia geben ebenfalls etwas nach. Die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen geht in die Endphase. Bis 21. Juli können dessen Aktionäre das 52-Euro-Angebot annehmen. Der Euro kostet 1, 19 20 Dollar.