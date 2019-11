Börse: Volkswagen Dieselaffäre Musterklage geht weiter

In der juristischen Aufarbeitung der Dieselaffäre bei Volkswagen geht es heute in eine neue Runde. Der sogenannten Musterklage haben sich fast eine halbe Million Dieselfahrer angeschlossen. Wobei auch am zweiten Verhandlungstag nicht mit einer Vorentscheidung gerechnet wird. Eher stellen sich die meisten auf einen langwierigen Prozess ein. Und so beschäftigen Volkswagen Anleger viel mehr eher erstmal weiter die milliardenschweren Investitionen in Elektromobilität und Digitalisierung.

VW-Dieselaffäre und Audi Chefwechsel

Dazu wurde ja am Freitag für April der nächste Chefwechsel bei der Ingolstädter VW Tochter Audi angekündigt: dann soll Markus Duesmann übernehmen, Maschinenbau-Ingenieur, zu dessen Aufgaben auch die Verantwortung für Konzernforschung und -entwicklung gehören sollen.

Und helfen könnte den Autobauer-Aktien heute, das die Gespräche zwischen China und den USA wohl weiter konstruktiv laufen. An den asiatischen Finanzmärkten ist die Stimmung gut.

Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 10 60.