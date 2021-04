Börse: Verschnaufpause an den Märkten

Auch der DAX kam kaum vom Fleck, er schloss auch nahezu unverändert bei 15.215, auch das war ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Gewinnmitnahmen gab es beim MDAX und beim TecDAX, beide verloren je 0,8 Prozent. Nach den jüngsten Rekorden wollen Anleger jetzt wohl erst einmal wissen, wie das erste Quartal bei den Unternehmen gelaufen ist. Mitte der Woche machen hier große Banken in den USA den Anfang und zwar JP Morgan, Goldman Sachs sowie Wells Fargo.

Intel unter Druck

Kasse gemacht wurde an der Wall Street zum Wochenauftakt bei Intel, die Titel büßten mehr als vier Prozent ein. Der Chipkonzern Nvidia hat seinen ersten Hauptprozessor für Rechenzentren vorgestellt und greift damit den Konkurrenten Intel in dessen wichtigstem Geschäft an. Und der Euro steht bei 1,19 12 Dollar.