Börse: Verluste zum Ausklang der Woche

Zum Ausklang der Woche ging der deutsche Aktienmarkt auf Talfahrt. Der DAX rutschte um mehr als 3 Prozent ab auf 11.872 Punkte. Der Grund war eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Präsident Donald Trump hatte eine massive Ausweitung der Strafzölle auf den Import chinesischer Güter angekündigt. Dann wären fast alle Einfuhren aus dem Reich der Mitte in die Vereinigten Staaten betroffen, auch Konsumgüter wie das iPhone von Apple, das ja in China produziert wird.

Strafzölle sorgen für Gegenzölle

Die Regierung in Peking kündigte prompt Vergeltungsmaßnahmen an. An den Finanzmärkten weckt das die Sorge, dass die Weltkonjunktur weiter unter die Räder geraten könnte. Für ein kleines Aufatmen sorgte allerdings ein Abkommen der USA mit der EU. Es soll den Fleischexport der Amerikaner ankurbeln. In New York gab der Dow Jones um knapp ein halbes Prozent nach. Und der Euro notierte bei 1,1110 Dollar.