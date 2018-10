Börse: Verluste für DAX und Co.

Die zweifache Rekordvorgabe der Wall Street hat den deutschen Börsen nach dem Feiertag nichts gebracht. Der DAX schloss 43 Punkte tiefer bei 12.244. MDAX und TecDAX gaben bis zu 1,5 Prozent nach. Beste DAX-Aktie war die Münchener Rück mit plus 1,6 Prozent. Der Rückversicherer steckt seit Jahren seine überschüssigen Gewinne in Aktienrückkäufe und in eine verlässlich hohe Dividende. Beide Maßnahmen haben die Aktie zuletzt sicher und stabil durch die schwereren Börsenzeiten geführt.

Bankaktien gesucht

Gesucht waren auch die Bankaktien. Die Deutsche Bank mit plus 1,4 Prozent und der DAX-Absteiger Commerzbank mit plus 3,5 Prozent. Hartnäckig halten sich seit Wochen Gerüchte, dass es in absehbarer Zeit zu einem Zusammenschluss der beiden Frankfurter Großbanken kommen wird. In New York kommt es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones verliert ein Prozent auf 26.566. Der Euro kostet 1, 1510 Dollar.