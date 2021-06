Börse: US-Zinswende doch schon 2022?

Der US-Notenbanker Eric Rosengren hält eine Zinserhöhung der Fed schon 2022 für denkbar. Es würde ihn nicht überraschen, wenn die Kriterien dafür Ende kommenden Jahres erfüllt wären. Rosengren sagte für das kommende Jahr eine Inflation von etwas über zwei Prozent voraus und Vollbeschäftigung für die Zeit um den Jahreswechsel 21 - 22. Die Fed selbst hatte zuletzt signalisiert die Zinsen nicht vor 2023 zu erhöhen.

Dow Jones schließt deutlich im Plus

Den Anlegern an der Wall Street konnte die jüngste Äußerung aber die Laune nicht mehr verderben. Der Dow Jones ging knapp ein Prozent höher aus dem Handel. Kaum zu bremsen waren Nike-Aktien mit 15 Prozent Plus nach guten Quartalsergebnissen.

An den deutschen Märkten ging es ebenfalls aufwärts. Der DAX legte leicht zu, der M-Dax schaffte 0,4, der TecDAX 0,7 Prozent Plus. Auch die Wochenbilanz fiel positiv aus, mit einem Plus von einem Prozent beim DAX. Und schauen wir noch zum Euro: der steht zu US-Handelsschluss bei 1,19 35 Dollar.