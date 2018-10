Börse: US-Regierung wirkt ratlos

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trumps, Larry Kudlow hat den jüngsten Kursrutsch an den Börsen als normale Korrektur bezeichnet und die Anleger zur Besonnenheit aufgerufen. Trump befürchtet momentan konjunkturelle Bremseffekte durch höhere Zinsen und hat die US-Notenbank bereits mehrmals massiv kritisiert. Damit erreicht er aber womöglich genau das Gegenteil. Große Investoren zumindest sind irritiert und wenden sich noch eher von den US-Börsen ab.

Will Trump Wechselkurse regeln?

Dazu kommen andere Äußerungen aus der US-Regierung wie jetzt gerade von US-Finanzminister Mnuchin; der will Währungsfragen in künftige Handelsabkommen mit einbeziehen, um Manipulationen zu verhindern. Das hört sich für viele Anleger nach einem Eingriff in die Märkte an und hilft auch nicht Vertrauen zu schaffen. Und natürlich drücken vor allem die Handelsstreitigkeiten auf die Stimmung an den Märkten. Und so geben die Kurse in Fernost jetzt zum Wochenbeginn gleich wieder deutlich nach, Japans Nikkei Index verliert 1,5 Prozent. Und in Hong Kong gibt der Hang Seng 1 Prozent nach. Und der Euro steht bei 115 50 Dollar.