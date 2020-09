Börse: US-Notenbank konkretisiert Strategie

An der Zinsschraube hat die US-Notenbank nicht gedreht, aber sie hat ihre Strategie etwas klarer dargestellt. Die Zinsen bleiben bei null Prozent, voraussichtlich bis zum Jahr 2023. Bis dahin, so die FED, dürfte die Inflation in den USA unter zwei Prozent bleiben. Wenn nötig, so Jerome Powell, habe man genügend Instrumente, um einzugreifen, falls die wirtschaftlichen Risiken zunähmen. Experten erwarten, dass die Notenbank nichts mehr unternimmt, bis Anfang November die Präsidentschaftswahlen über die Bühne gegangen sind. In diesem Umfeld schloss der Dow Jones etwas höher. Er gewann 37 auf 28.032 Punkte. Der NASDAQ schloss ein Prozent tiefer.

Spektakulärer Börsengang

Der Softwarespezialist Snowflake absolvierte einen spektakulären Börsengang. Der Kurs schoss um 111 Prozent auf 254 Dollar nach oben. Er profitiert ganz klar davon, dass die Hightechaktien in den letzten Monaten einen unglaublichen Höhenflug hingelegt haben. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 13.255 Punkten. Der Euro kostete 1, 18 Dollar.