Börse: US-Jobdaten treiben Aktienkurse an

Wie die Regierung in Washington mitteilte, wurden in November fast 270.000 neue Jobs geschaffen – so viele wie seit zehn Monaten nicht mehr. Dazu noch optimistische Aussagen von Verhandlungsteilnehmern, dass die Gespräche zwischen den USA und China gut vorankommen. Das sorgte für einen versöhnlichen Wochenschluss an den Aktienmärkten. Dow Jones und Nasdaq kamen jeweils rund 1 Prozent voran. Der Deutsche Aktienindex kletterte um knapp 1 Prozent auf 13.167 Punkte. Auf die Woche gesehen verbleibt beim DAX allerdings ein Minus von einem halben Prozent.

AMS gelingt Osram-Übernahme

Der Münchner Lichttechnik-Konzern Osram kommt in österreichische Hände. Die Firma AMS sicherte sich im zweiten Anlauf die Mehrheit an Osram. Nachbörslich ließ diese Nachricht die Osram-Aktien deutlich nach oben schnellen. Denn AMS will nun weitere Anteile. Der Euro steht am Abend bei 1,1055 Dollar.