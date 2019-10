Börse: US-Börsen tendieren freundlich

Trotz der Probleme mit der Boeing 737 MAX hat die US-Fluglinie United Airlines ihren Quartalsgewinn auf über eine Milliarde Dollar steigern können, sie profitierte von hohen Passagierzahlen, gestiegenen Ticketpreisen und niedrigeren Treibstoffkosten. Was die Anleger sicher auch erfreut, die Fluggesellschaft hat ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Damit hielten sich die Auswirkungen der Zwangspause für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX in Grenzen. United Airlines besitzt 14 dieser Flugzeuge, die wegen ungeklärter Sicherheitsrisiken derzeit am Boden bleiben müssen.

US-Börsen tendieren freundlich

Auch andere Quartalsbilanzen in den USA sind besser als erwartet ausgefallen und das hat für eine freundliche Stimmung an den New Yorker Börsen gesorgt. Der Dow Jones schloss gestern Abend 0,9 Prozent höher, der Nasdaq Index kam um 1,2 Prozent voran. Die positive Entwicklung setzt sich heute früh zumindest in Tokio fort. Der Nikkei dort kann weiter zulegen, aktuell beträgt das Plus ein Prozent. In Hongkong dagegen tritt der Hang Seng Index nur auf der Stelle. Der Euro steht weiterhin bei 1,10 30 Dollar.