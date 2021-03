Börse: US-Börsen schließen im Minus

In den letzten Minuten tauchte der Dow sogar noch ein paar Punkte in die Verlustzone. Beim Nasdaq standen ohnehin zwei Prozent Minus an den Tafeln. An den Börsen diskutierte man über die Staatshilfen und darüber, wie viel von den geplanten zusätzlichen drei Billionen an Konjunkturstütze am Ende durch den Kongress kommen würden. Unter Druck standen Intel-Aktien mit zwei Prozent Minus. Der Chip-Konzern will 20 Milliarden Dollar investieren, um Produktionskapazitäten aufzubauen und so in die Auftragsfertigung einsteigen zu können.

Ölpreis steigt wegen blockiertem Suez-Kanal

Stark gefragt waren dagegen Ölwerte wie Chevron. Sie profitierten vom heftigen Ölpreisanstieg. An den Märkten befürchtet man Engpässe, weil derzeit ein havariertes Schiff den Suez-Kanal blockiert. Hierzulande lief es ebenfalls nicht rund mit 0,4 Prozent Minus beim DAX und 0,8 Prozent weniger beim M-DAX. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,18 20 Dollar.