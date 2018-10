Börse: US-Börsen in Rekordlaune

An den US-Börsen herrscht Rekordlaune. Dem Allzeithoch von gestern dürfte heute das nächste folgen. Der Dow Jones klettert um 149 auf 26 924 Punkte. Auch die beiden anderen wichtigen Indizes NASDAQ und Standard and Poors legen zu. Die amerikanische Wirtschaft läuft bestens. Abzulesen ist das am Einkaufsmanager-Index der US-Dienstleister, der unerwartet stark gestiegen ist. Analysten hatten eher mit einem leichten Rückgang gerechnet.

FED-Chef optimistisch

Das bedeutet: Die US-Notenbank hat genügend Spielraum, ihre Zinswende weiter fortzusetzen. FED-Chef Powell äußerte sich auch optimistisch. Es drohe in den nächsten Jahren kein Konjunktureinbruch. Von Rekorden können die deutschen Anleger derzeit nur träumen. Immerhin bekommen sie morgen gleich zwei Rekorde als Vorgaben. Der Euro kostet 1, 15 20 Dollar.