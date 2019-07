Börse: Unternehmen mit trüben Ausblicken

Der deutsche Aktienindex Dax ist mit kleinen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Dax ist um ein viertel Prozent gestiegen auf 12289 Punkte.

Jungheinrich und Continental senken Prognosen

Am Abend hat der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine Gewinnerwartung für dieses Jahr gesenkt. Hintergrund seien die "sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen".

Der Autozulieferer Continental hat am Abend seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Für das zweite Halbjahr sei man weniger optimistisch als zuvor, heißt es. "Grund dafür sei der Abwärtstrend der Automobilproduktion in Europa, Nordamerika und insbesondere in China. Auch die weiter ungelösten Handelskonflikte würden zu wirtschaftlicher Unsicherheit beitragen.

In den USA hat der Dow Jones mit einem hauchdünnen Plus geschlossen. Hingegen hat die Technologiebörse Nasdaq um mehr 0,5 Prozent zugelegt.

Der Euro steht bei einem Dollar 12 10.