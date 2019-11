Börse: Unruhe in der Autobranche

Die IG Metall Baden-Württemberg hat heute zu einem Aktionstag gegen den Abbau von Arbeitsplätzen in der Auto- und Zulieferindustrie aufgerufen. Die IG Metall fordert von den Automobilkonzernen und ihren Zulieferern, Zukunftsperspektiven zu entwickeln, statt den Rotstift anzusetzen.

Tesla mit neuem Angriff auf die Konkurrenz

Während der amerikanische Elektroautobauer Tesla gerade in den vergangenen Stunden in den USA seinen neuen geplanten Pick Up vorgestellt hat. Der sogenannte Cybertruck hat eine ungewöhnliche dreieckige Form, die eher an einen Kampfjet als einen klassischen Pickup erinnert. Tesla will damit in den wichtigsten Markt der amerikanischen Autokonzerne vorstoßen. In einem Video hat Tesla demonstriert, wie der Pickup schneller beschleunigt als ein Porsche 911. Den Startpreis setzt Tesla eher niedrig bei knapp 36.000 Euro an.

Der Dax könnte heute frühen Schätzungen von Banken zufolge mit kleinen Gewinnen in den Tag starten. Der Euro steht bei einem Dollar 10 67.