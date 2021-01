Börse: Unruhe an den Märkten bleibt

Der Dow Jones schloss knapp unter 30.000 und hat damit in dieser Woche rund 1.000 Zähler eingebüßt. Der DAX fiel in dieser Woche um mehr als drei Prozent auf 13.433. Aus dem Corona-Beben sei an den Börsen ein GameStop-Beben geworden, warnen Marktteilnehmer. Denn nicht mehr das Corona-Virus machte in dieser Woche die größten Schlagzeilen, sondern die Geschehnisse um die Aktie eines Videospiele-Händlers - mit einem Ringen zwischen Hedgefonds, die auf fallende Kurse setzen und privaten Anlegern, die sich in einem Internet-Forum mobilisiert haben.

Turbulenzen dürften anhalten

Bei CMC Markets sieht man bereits das gesamte Finanzsystem bedroht. Und die US-Börsenaufsicht SEC versprach, das Geschehen genau zu beobachten und für faire Märkte zu sorgen. Das dürfte die Anleger auch in der nächsten Woche beschäftigen, zudem stehen einige Unternehmensberichte auf dem Programm, unter anderem von Siemens, Deutsche Bank, Infineon, Amazon und Alphabet. Und der Euro steht bei 1,21 33 Dollar.