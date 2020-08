Börse: Übernimmt Twitter die Video-App TikTok?

Trump will TikTok schon bald verbieten oder zumindest erreiche, dass ein amerikanisches Unternehmen das US-Geschäft übernimmt. Neben Microsoft scheint auch Twitter interessiert, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Wobei allerdings die finanziellen Möglichkeiten von Microsoft ganz andere sind. An der Börse ist Microsoft eines der am höchsten bewerteten Unternehmen während Twitter nur rund 30 Milliarden Dollar wert ist.

Twitter fehlen Finanzmittel

Für Twitter könnte es schwierig sein, Mittel aufzubringen, um das US Geschäft von TikTok zu übernehmen. Das Thema und die Spannungen zwischen China und den USA schweben über den Finanzmärkten. Immerhin: Die Märkte in Asien ruhig in die neue Woche gestartet sind. Am Freitag waren amerikanische Arbeitsmarktdaten überwiegend positiv aufgenommen worden.

Der Euro steht bei 1, 17 94 US-Dollar.