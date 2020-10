Börse: Trumps positiver Corona-Test verunsichert

Es gibt nach dem Handelsstart nur wenige Gewinner im DAX, gut behaupten können sich hier die Versorgerwerte E.ON und RWE, sowie die Titel der Deutschen Bank mit kleineren Aufschlägen von jeweils rund 0,5 Prozent. Die Aktien von Bayer setzen dagegen nach den gestrigen kräftigen Kursverlusten ihre Talfahrt fort und geben aktuell 1,2 Prozent nach.

Anleger massiv verunsichert

Der positive Coronatest bei dem US-Präsidenten Donald Trump und seiner Ehefrau Melania haben die Märkte aufgeschreckt. Vor kurzem hat sich die Melania Trump über Twitter geäußert und erklärt, sie fühlten sich gut. Die Märkte kann das allerdings, wenn überhaupt, dann nur ein wenig beruhigen. So bleiben in USA die Futures auf alle drei wichtigen Börsenindizes im Minus, aktuell mit 1,1 bis 1,4 Prozent. Die Abschläge sind damit nicht mehr so deutlich wie kurz nach Bekanntgabe der Nachricht aus den USA, allerdings deutet es immer noch auf einen schwächeren Start an den US-Börsen hin. An den Devisenmärkten steigt der Eurokurs gerade wieder auf 1,17 34 Dollar.