Börse: Trumps Corona-Infektion verunsichert Anleger

Zunächst war ja auch nicht klar, wie stark Trump erkrankt ist. Am Nachmittag hieß es dann, dass der Präsident nur leichte Symptome zeige. Das hat die Gemüter wieder etwas beruhigt. Am Ende blieb der DAX 0,3 Prozent niedriger stehen bei 12.689 Punkten. Auf die Woche gesehen kann der DAX damit aber ein Plus von fast 2 Prozent verbuchen.

Bayer-Aktien auf tiefstem Stand seit 2011

Nochmals unter Druck waren die Aktien von Bayer. Nachdem die Anteile des Pharma- und Agrarchemiekonzerns gestern nach einer Gewinnwarnung um 13 Prozent eingeknickt waren, ist es heute um 3 Prozent nach unten gegangen. Zeitweise waren die Bayer-Aktien so wenig wert wie vor neun Jahren. In New York überwiegen ebenfalls die Minuszeichen. Dort belasten auch die schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. Der Dow Jones verliert mehr als ein halbes Prozent, der Nasdaq mehr als 2 Prozent. Der Euro ist leichter bei 1,17 Dollar.