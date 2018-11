Börse: Trump will GM Subventionen streichen

Die Talfahrt bei Apple ging weiter, mit einem halben Prozent Minus. Seit Monatsanfang haben die Titel 20 Prozent an Wert eingebüßt. Bei General Motors machten die Anleger heute Kasse: Die Aktien geben 2,5 Prozent nach, nachdem die angekündigten Sparpläne gestern dem Kurs noch 5 Prozent Plus beschert hatten. Heute kündigte US-Präsident Trump jedoch an, dem Unternehmen die Subventionen zu streichen. Er forderte das GM-Management zudem auf, lieber in China die Produktion einzustellen, anstatt in den USA Jobs abzubauen.

Mögliche US-Autozölle bremsen DAX

An den deutschen Märkten gaben die Autoaktien nach. Schlusslicht war VW mit 4 Prozent weniger, nach einem Bericht, die USA würden schon sehr bald Autozölle einführen. Und so gab der DAX insgesamt 0,4 Prozent nach. Zum Euro: der pendelt zu US-Börsenschluss bei Werten um 1,13 Dollar.