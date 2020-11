04.11.2020, 09:30 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Trump verunsichert Märkte

Der Wahlausgang in den USA bleibt knapp und unsicher. US-Präsident Donald Trump, Kandidat der Republikaner, hat sich in einer Pressekonferenz bereits zum Sieger erklärt - und will vor Gericht ziehen.