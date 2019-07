Börse: Trump-Tweet sorgt für Verunsicherung

Ein Tweet von US-Präsident Donald Trump in Richtung China hat an den Börsen für Verunsicherung gesorgt. Die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank Fed verhinderte allerdings zumindest an der Wall Street größere Kursverluste. Der Dow Jones lag zum Handelsende nur knapp im Minus. Die Nasdaq gab um 0,3 Prozent nach. An der Börse gilt eine Fed-Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt als ausgemachte Sache. Der Grund für diesen Schritt sei weniger die aktuelle Lage der US-Konjunktur, hieß es von Analysten. Er gelte vielmehr als Absicherung gegen eine mögliche Abschwächung des Wachstums.

Trump warnt China

Unterdessen warnte Trump die Regierung in Peking vor einer Hinhalte-Taktik im Zollstreit. Sonst könne China am Ende ohne Handelsabkommen mit den USA dastehen. Das sorgte vor allem am deutschen Aktienmarkt für massiven Druck auf die Kurse. Der DAX gab um 2,2 Prozent nach auf 12.147 Punkte. Das war der größte Tagesverlust seit einem halben Jahr. Und der Euro notierte bei 1,1155 Dollar.