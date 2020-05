Börse: Trump stichelt gegen China

Der deutsche Aktienindex Dax dürfte Händlern zufolge heute mit Gewinnen in den letzten Tag der Woche starten. Wobei es schwer werden dürfte die bisher negative Wochenbilanz noch zu retten. Am Vormittag wird das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten bekanntgeben wie sehr das BIP, das Bruttoinlandsprodukt im ersten Vierteljahr im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft ist. Und auch wenn die amerikanische Wall Street gestern mit einem Plus von 1,5 Prozent geschlossen hat bleiben Anleger nervös.

Trump und China in Lieferketten

Wer weiß was US Präsident Donald Trump wieder twittert beziehungsweise meinte Trump gestern im Fernsehen er wolle im Moment nicht mit dem chinesischen Präsidenten sprechen. Außerdem sollten alle Lieferketten in den Vereinigten Staaten sein. China solle aus den Lieferketten herausgenommen werden, so Trump.

Die wichtigen Aktienindizes in Asien verzeichnen heute kleine Pluszeichen. Ein bisschen helfen erfreuliche chinesische Wirtschaftsdaten.

Der Euro notiert bei 1,0806 US-Dollar.