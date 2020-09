Börse: Trüber Start zum Wochenausklang

Der MDAX knickt um 0,4 Prozent ein, während der TecDAX noch mit 0,1 Prozent leicht im Plus istMit ein Grund für den trüben Start dürfte sein, dass sich die Stimmung an der Wall Street gestern Abend nach Börsenschluss in Europa deutlich verschlechtert hat. Der Dow Jones knickte um 1,5 Prozent ein, der Nasdaq gar um zwei Prozent. Gerade die Kursverluste bei den US-Technologiewerten sorgen auch hierzulande für Druck. Vorbörslich noch schön im Plus, kommt auch die Anteile von Bayer hier nicht vom Fleck.

Anleger warten auf frische Impulse

Der Konzern kommt nach Schwierigkeiten bei einem wichtigen Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichspakets in den USA bei den Verhandlungen wieder voran. Der Konzern habe mit den Klägeranwälten Fortschritte bei einem überarbeiteten Konzept erzielt, bei dem es um die Handhabung und Beilegung möglicher künftiger Klagen wegen des Unkrautvernichters geht. Die Anleger warten hier wohl lieber erst einmal ab. Der Euro steht bei 1,18 33 Dollar.