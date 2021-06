Börse: Trotz hoher US-Inflation sind DAX und Dow kaum verändert

Im Mai sind in den USA die Verbraucherpreise um 5 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. So hoch war die Inflationsrate seit elf Jahren nicht mehr. Analysten glauben dennoch nicht, dass die US-Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik etwas ändern wird. In der kommenden Woche wird man es sehen: dann berät die Fed ihr weiteres Vorgehen.

EZB bleibt bei lockerer Geldpolitik

Vorerst waren die Investoren gelassen. Der Dow Jones blieb wenige Punkte im Plus stehen. Der breiter gefasste S&P500 erreichte sogar zeitweise ein neues Rekordhoch. Der Nasdaq kletterte um 0,8 Prozent. Der Deutsche Aktienindex war am Schluss kaum verändert bei 15.571 Punkten. Von der Europäischen Zentralbank gab es keine Überraschung. Trotz Wirtschaftsaufschwung und steigender Inflation will sie an ihrem bisherigen Kurs festhalten. Der Euro steht am Abend bei 1,2170 Dollar.