Börse: Thyssen fliegt aus dem DAX

Jetzt ist es offiziell. Die Münchner MTU Aero Engines ersetzt den Essener Stahlkonzern ThyssenKrupp im DAX. Beide wechseln die Indizes: MTU steigt in den DAX auf, Thyssen in den MDAX ab. Der Wechsel erfolgt am 23. September. Die ThyssenKrupp-Aktie verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 11 Euro. Der Stahlriese will seine Aufzugssparte verkaufen, entweder über die Börse oder direkt an einen Interessenten, bestätigte das Unternehmen. MTU Aero Engines verteuerten sich um 1,2 Prozent. Die deutschen Börsen absolvierten einen guten Handelstag.

DAX über 12 000 Punkte

Der DAX gewann 114 auf 12 025 Punkte. Hilfreich war sicher, dass sich möglicherweise die aufgeheizte Lage in Hongkong entspannt. Die Regierung der ehemaligen Kronkolonie nimmt das umstrittene Auslieferungsgesetz nach China zurück. Italien hat wieder eine Regierung, die als europafreundlich einzustufen ist. In New York schloss der Dow Jones 240 Punkte höher bei 26 358. Der Euro kostete 1, 10 30 Dollar.