Börse: Telekom einer der weniger DAX-Gewinner

Europas größter Telekommunikationskonzern hat dank der Übernahme des Konkurrenten Sprint in den USA erstmals mehr als 100 Milliarden Euro Jahresumsatz gemacht. Die Deutsche Telekom sei in neue Dimensionen vorgestoßen, erklärte Konzernchef Tim Höttges. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg im letzten Jahr dabei um fast 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 35 Milliarden Euro. Findet man auch an den Börsen gut. Die Aktie der Deutschen Telekom zählt zu den wenigen Gewinnern im DAX mit einem halben Prozent Plus.

DAX mit überaus positiver Monatsbilanz

Ganz oben auf der Verliererseite stehen Covestro, Deutsche Bank und Delivery Hero mit jeweils rund 2 Prozent weniger. Und so kommt beim DAX insgesamt ein Minus von knapp einem halben Prozent heraus. 13.825 Punkte der aktuelle Stand. Auch wenn die Aktienrally mittlerweile etwas an Schwung verliert, steuert das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von insgesamt gut drei Prozent seit Monatsbeginn auf sein bestes Ergebnis in einem Februar seit 2015 zu. Der Euro gibt nach, auf 1,21 15 Dollar.