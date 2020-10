Börse: Tech-Werte bescheren Dow und Nasdaq Gewinne

Apple, IBM, Microsoft und Intel schafften alle deutliche Gewinne und schoben Dow Jones und Nasdaq-Index gleichermaßen an. Der Dow zeigte am Ende knapp 2 Prozent nach oben und landete bei 27.940 Punkten. Der Nasdaq-Index, der in den letzten Tagen zehn Prozent eingebüßt hatte, legte gut drei Prozent zu. An den deutschen Märkten lief es heute ähnlich gut mit 2 Prozent Plus beim DAX. Ob es nun weiter bergauf geht, wird sich womöglich am Nachmittag entscheiden.

Stockt EZB Hilfen noch auf?

Die Europäische Zentralbank verkündet nach ihrer Ratssitzung um 13.45 Uhr, ob sie ihre Hilfen für die Corona-geplagte Wirtschaft weiter verstärkt. Trotz der bereits ultralockeren Geldpolitik und historisch niedriger Zinsen könnte die Notenbank ihr 1,35 Billionen Euro schweres Anleihekaufprogramm weiter ausweiten. Außerdem wird die EZB voraussichtlich eine neue Einschätzung zu Wachstum und Inflation abgeben. Damit zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei genau 1,18 Dollar.