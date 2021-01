Börse: Stimmung hellt sich ein wenig auf

Unterstützung kommt diesmal von der Wall Street. Der Dow Jones ist heute am frühen Abend deutlich im Plus, er zieht um zwei Prozent an. An den New Yorker Börsen haben einige Konzerne mit ihren Geschäftszahlen Investoren überraschen können. Daneben stützen robuste Konjunkturdaten die Stimmung. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gesunken.

Positive Stimmung an der Wall Street

Bei den Einzelwerten im DAX glänzten die Anteile von Infineon mit einem Tagesgewinn von 3,8 Prozent. Die Titel profitierten offenbar von positiven Geschäftszahlen des Konkurrenten STMicroelectronics. Die vorläufigen Jahreszahlen von BMW dagegen kamen nicht so an, die Titel büßten 0,6 Prozent ein. Dafür verteuerten sich im MDAX die Anteile der Commerzbank um 6,2 Prozent, nach Bekanntgabe der Stellenabbaupläne. Am Devisenmarkt steht der Euro bei 1,21 22 Dollar.