Börse: Starker Wochenauftakt für den DAX

Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der DAX kletterte um 1,1 Prozent nach oben auf 12.828 Punkte und bewegte sich damit ebenso nach oben wie zum Beispiel die New Yorker Börsen. Händler begründeten diesen Aufwärtstrend mit der Nachricht, dass die Erkrankung von US-Präsident Donald Trump wohl eher glimpflich verläuft.

Trumps Corona-Infektion als Unsicherheitsfaktor

Als dessen Corona-Infektion am Freitag bekannt geworden war hatte dies ja für erhebliche Unsicherheit am Aktienmarkt gesorgt. Gerade in der heißen Phase des Wahlkampfes und mitten in den Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket in den USA sei dies eine Nachricht gewesen, die erhebliche Verunsicherung ausgelöst habe. Tagesgewinner im DAX war heute die Aktie von Bayer mit einem Plus von 4 Prozent. Sie war in der Vorwoche noch erheblich unter Druck geraten. An der Wall Street gewinnt der Dow Jones 1,3 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1785 Dollar.