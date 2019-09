Börse: Spätsommerliche Kursrally

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – dieser mit den Jahren etwas abgedroschene Spruch trifft aber immer wieder auf die Börsen zu. Aus China heißt es, Anfang Oktober solle es wieder hochrangige Verhandlungen in Washington geben. Vorbereitet würden sie bereits durch Gespräche im September. Das heißt noch nicht, dass der Zollkonflikt bald gelöst sein wird, aber die Hoffnung ist wieder da. In New York kletterte der Dow Jones um 436 auf 26 790 Punkte. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 12 127.

Kursrally bei ThyssenKrupp

Bester Wert ist erneut ThyssenKrupp mit plus 6,2 Prozent. Grund: Der finnische Aufzugskonzern Kone hat größtes Interesse, die Aufzugssparte von ThyssenKrupp zu übernehmen. Eine gute Nachricht für den Essener Stahlkonzern, der sich komplett neu ausrichten will. Seit gestern steht fest: Thyssen muss am 23. September den DAX verlassen. Ersetzt wird er durch MTU Aero Engines aus München. Der Euro kostet 1, 10 40 Dollar.