Börse: Sommerflaute belastet Ceconomy-Gewinn

Wegen des ungewöhnlich heißen Wetters hätten die Kunden nicht ans Einkaufen gedacht, beklagt Ceconomy-Chef Pieter Haas. Und das habe nun zu einem erheblichem Umsatz- und Ergebnisdruck geführt. Vor allem das Deutschland-Geschäft rund um Media Markt und Saturn habe sich schwächer entwickelt als erwartet. Der operative Gewinn im Geschäftsjahr soll daher nur zwischen 460 und 490 Millionen Euro liegen, im Vorjahr standen hier 494 Millionen Euro in der Bilanz.

Ceconomy-Aktie auf Talfahrt

Die Prognose-Senkung dürfte den Druck auf den Ceconomy-Chef erhöhen. Großaktionär Haniel hatte zuletzt bereits die Kursentwicklung der Ceconomy-Aktie kritisiert. Und nun ist die MDAX-Aktie erneut eingebrochen und verliert aktuell rund 7 Prozent.

Schaeffler bekräftigt Prognose

Das Papier von Schäffler gewinnt rund 5 ½ Prozent, nachdem der fränkische Kugellagerspezialist Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr bestätigte. Ein schwächelndes Autozuliefer-Geschäft hat Schaeffler mit stärkeren Zuwächsen bei Industriekunden wettgemacht.

DAX und MDAX kurz nach Handelsstart im Plus

Der DAX ist mit einem Plus gestartet und gewinnt nun 0,3 Prozent auf 12.194 Punkte. Die Commerzbank-Aktie ist hier nach guten Analystennoten Favorit mit plus 1,9 Prozent. Der MDAX verbucht ein Plus von 0,2 Prozent. Der Euro steht bei 1, 16 86 Dollar.