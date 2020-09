Börse: Schwache Woche zu Ende

Das ist beim DAX das größte Wochenminus seit mehr als drei Monaten. Die Sorge vor neuerlichen Einschränkungen für das öffentliche Leben in Europa im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Europas Anleger in dieser Woche von größeren Engagements abgehalten. Neben Reisewarnungen sei es vor allem die Gefahr von Lockdowns, welche die Wirtschaft ausbremsen könnte, heißt es beispielsweise bei Emden Research.

Investoren in den USA zuversichtlicher

Für Gesprächsstoff sorgen auch die Bemühungen um ein weiteres Konjunkturpaket in den USA. So wie es derzeit aussieht, wollen die Demokraten einen neuen Vorschlag präsentieren und Verhandlungen starten.

Und so sind die Anleger an der Wall Street aktuell vorsichtig optimistisch. Der Dow Jones steigt um 0,4 Prozent. An den Devisenmärkten hat der Euro weiter nachgegeben auf 1,16 17 Dollar.