Börse: Schwache Vorgaben aus den USA

Auch an der Technologiebörse Nasdaq ist der Höhenflug vorbei. Gewinnmitnahmen drückten den Index um 2,5 Prozent nach unten. Dabei hält die US-Notenbank wie erwartet an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins verbleibt in der Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Dies sei angesichts der Lage am Arbeitsmarkt und der niedrigen Inflation weiter angemessen. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von rund 120 Milliarden US-Dollar im Monat zur Stützung der Konjunktur werden demnach weitergehen.

DAX 1,8 Prozent leichter

Die negative Entwicklung an der Wall Street könnte zum Auftakt die deutschen Börsen belasten. Für Gesprächsstoff sorgen sicherlich die Autowerte. So teilten VW und Daimler am Abend mit, dass sie weiter Produktionsprobleme haben wegen fehlender Computerchips, während BMW mit einem hohen operativen Mittelzufluss positiv überraschte. Der Euro hat nachgegeben auf 1,21 05 Dollar.