Börse: Schlechte Vorzeichen für Handelsgespräche belasten Kurse

Washington hat Beschränkungen bei der Visa-Erteilung für Vertreter der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei erlassen. Hintergrund ist die Unterdrückung der Uiguren in China. Peking hatte zuvor klargemacht, dass man nicht mehr bereit sei, über die Industriepolitik oder Subventionen zu verhandeln. Das lässt die Zweifel an einer Einigung im Handelsstreit größer werden. Der Dow Jones landete 1,2 Prozent im Abseits. Der Nasdaq büßte 1,7 Prozent ein. Der Deutsche Aktienindex ging rund ein Prozent niedriger aus dem Handel bei 11.970 Punkten.

Wirecard zuversichtlich, Aktien rutschen ab

Der Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München zeigt sich zuversichtlich und rechnet in den kommenden Jahren mit noch mehr Umsatz und Gewinn als bislang. Allerdings mäkeln die Analysten an der angepeilten Gewinnmarge herum. Die Aktien von Wirecard gaben rund 4,5 Prozent nach. Der Euro ist leichter am Abend bei 1,0955 Dollar.