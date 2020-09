Börse: Schlechte Stimmung hält an

Dass der Pharmakonzern AstraZeneca Spätstudien an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus auf Eis gelegt hat, belastet heute früh auch die Börsen in Asien. Der Nikkei in Tokio verliert 1,2 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong gibt ein Prozent nach. Die Verzögerung im Zulassungsverfahren einer der führenden potenziellen Corona-Impfstoffe habe die asiatischen Anleger verunsichert, erklären Marktbeobachter.

Negative Vorgaben von der Wall Street

Auch der erneute Ausverkauf bei Technologiewerten an der Wall Street trägt zur schlechten Stimmung bei. Besonders auffallend war der Kursverlust bei Tesla, die Aktien verloren 21 Prozent, nachdem S&P Dow Jones dem Hersteller von Elektroautos die allgemein erwartete Aufnahme in den S&P 500 verwehrt hatte. Es sei bemerkenswert, wie ziemlich aggressiv Tech-Werte gesunken seien. Die Anleger würden dies genau zur Kenntnis nehmen, meinte ein Marktanalyst beim australischen Broker CommSec.

Der Nasdaq verlor gestern mehr als vier Prozent, der Dow Jones 2,3 Prozent. An den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,17 80 Dollar.